» شاهد.. «شيكابالا» ساهم في خماسية صن داونز أمام الأهلي

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شيكابالا

نجح ثيمبا زواني، صانع ألعاب صن دوانز في قيادة فريقه لفوز تاريخي على الأهلي، بخمسة أهداف دون رد، في ذهاب دور الـ8 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان «زواني» قد افتتح التسجيل لبطل جنوب إفريقيا في الدقيقة 13 بشباك الأهلي.

ويعد محمود عبد الرازق شيكابالا هو النجم المفضل للاعب زواني الذي يلقب في جنوب أفريقيا بـ”شيكابالا”، ويعتبره مثله الأعلى، بل والأدهى أنه كان يريد أن يرتدي الزى رقم 10 مثل شيكابالا ولكن رقم القميص كان يرتديه لاعب آخر في الفريق، ليقرر اللاعب ارتداء القميص رقم 18 وهو نفس رقم قميص شيكابالا السابق في الزمالك في بداية مشواره مع الفارس الأبيض قبل رحيل جمال حمزة عن القلعة البيضاء عام 2009 ليرتدي شيكابالا الرقم 10.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.



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