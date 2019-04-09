» تطورات جديدة في قضية «مذبحة أوسيم»

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حددت نيابة حوادث شمال الجيزة جلسة خلال الأسبوع الجاري للاستماع لأقوال النقيب عمرو عطيتو معاون مباحث مركز شرطة أوسيم في حادث مقتل 5 مواطنين إثر إطلاق مالك مخزن وابلا من الأعيرة النارية صوبهم ما أسفر عن إصابته ثم مقتل المتهم على يد قوات الأمن.

وخرج النقيب المصاب من غرفة العناية المركزة عقب تماثله للشفاء وإجراء عدة جراحات لإصابته بـ3 طلقات في أنحاء متفرقة من الجسد.

واستمعت النيابة لأقوال المقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز أوسيم الذي انتقل علي رأس قواته فور تلقي بلاغ من أهالي أوسيم بإطلاق شخص النيران بطريقة عشوائية والذي قال في التحقيقات التي أجراها فريق من نيابة حوادث شمال الجيزة ترأسه محمد شرف مدير النيابة وضم كل من طارق جودة ومحمود سكر وعمرو عباس وكلاء نيابة الحوادث انه تحرك برفقة قوة أمنية مكبرة بعد البلاغ بمقتل عدد من الاشخاص وقيام المتهم بإطلاق النيران بكثافة علي كل من يقابله وكان سبقه بدقائق النقيب عمرو عطيتو معاون مباحث المركز برفقة عدة افراد وحاول الوصول الى المتهم للتعامل معه والسيطرة عليه.

وأشار نائب المأمور إلى أنه فور وصوله سمع دوي طلقات الرصاص فتسلل من جوار احد المنازل ففوجيء بالمتهم متوقفا يصوب بندقيته الالية تجاه النقيب عمرو عطيتو الذي سقط علي الارض نتيجة اصابته بالرصاص فقام بسحبه بسرعة واخلائه من منطقة اطلاق النيران قبل خروج طلقة أخيرة كادت تودي بحياته واثناء انقاذه عطيتو سمع صوت استغاثة وشاهد طفلا يبلغ من العمر 14 عاما ملقي علي الارض وغارقا في دمائه يستنجد به مرددا: الحقني والحق ابويا وامي بيموتوا جوة البيت" فقام بسحبه ايضا لابعاده عن مرمي نيران المتهم العشوائية.

وأضاف انه عندما اطمأن علي ابتعاد الضابط المصاب والطفل عن رصاص المتهم عاد مرة اخري للتعامل مع قائلا: "اخذت ساتر في جدار احد المنازل" وبدأت في تبادل اطلاق النيران مع المتهم الذي ما راه اطلق صوبه الرصاص بكثافة واستمر الامر لدقائق قبل ان يتمكن من اصابته وقتله.

استمعت النيابة لاقوال نائب المامور كمتهم بقتل مطلق النيران محمود رمضان ثم استمعت لاقواله كمجني عليه وقرر انه قتل المتهم دفاعا عن النفس بعد اطلاقه الرصاص صوبه وقوات الشرطة وقتله اخرين، وامرت النيابة باشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الاول لنيابات شمال الجيزة الكلية باخلاء سبيل نائب مامور مركز اوسيم بضمان وظيفته وامرت بتحريز سلاحه الميري وارساله للادلة الجنائية.


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