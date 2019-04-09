حبس شاب اعتدى على أطباء بمركز القلب

09 أبريل 2019 - 05:35 م

قرر المستشار أحمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة، حبس شاب اعتدى على أطباء وفريق العمل من فنيات التمريض بقسم الطوارئ، والاستقبال بمركز القلب التابع للأمانة العامة والمراكز الطبية المتخصصة بالوزارة الصحة 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما وجه رئيس النيابة في تعليماته بضرورة تفريغ كاميرات المراقبة لواقعة اقتحام أبواب مركز القلب وكسرها عنوة، والتعدي بالضرب على فريق العمل الطبي المكون من أطباء وفنيات التمريض وسماع أقوال الشهود العيان واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية حيال الواقعة.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد حسام الخشن مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من الدكتور رضا نجم، مدير معهد مركز القلب يفيد بتعرض الفريق الطبي من الأطباء وفنيات التمريض للتعدي لفظي وجسدي بالسباب والضرب من جانبه.

وتمكن المقدم هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة يرافقه النقيب مصطفى عرفان معاون مباحث القسم وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "ع. ح" 28 سنة مقيم بقرى مركز سمنود لتعديه بالسباب والضرب على الطبيب "أحمد. ص" طبيب استشاري بمركز القلب وكسر الباب الخارجي للدخول الأفراد داخل المركز الطبي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين وأصدرت قرارها المشار إليها.