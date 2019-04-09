  • الثلاثاء 09 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:45 م
بحث متقدم
قائد الجيش الجزائري

أول بيان من الجيش بعد تعيين رئيس مؤقت للجزائر

أبوتريكة

«أبوتريكة» يرد على دعوة«الكاف» لحضور القرعة بالقاهرة

ارشيفية

«الداخلية» تكشف مفاجأة عن منفذ عملية «الشيخ زويد»

الشابان المصريان

شابان مصريان في ضيافة الملك سلمان لتكريمهما.. تعرف على السبب

الاهلى وصن داونز

«القيعي» عن لاعبي الأهلي: كانوا مخدرين أمام صن داونز

الأرصاد

«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدًا.. تعرف عليها

تعديل الدستور

«عبد العال» يكشف علاقة «السيسي» بالتعديلات الدستورية

البشير

ظهور غير متوقع لـ«البشير» بعد وصول الاحتجاجات إلى القصر

الملك سلمان

الكشف عن «حديث سري» للملك سلمان مع هؤلاء الأمراء والمشايخ

وزير الدفاع

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة "بدر 2019 "

مفاجأة..

«القيعي» عن لاعبي الأهلي: كانوا مخدرين أمام صن داونز

الرياضة

الاهلى وصن داونز
الاهلى وصن داونز

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"علاء مبارك" يوجه رسالة للأهلي

#

عمرو أديب يستفز جماهير الأهلي بتصريح جديد

#

"طلعت يوسف" يحذر لاعبي المقاصة من انتفاضة الأهلي

#

موسى: اللي حصل دا مصيبة وفضيحة كبرى

المصريون

الاهلى

صن داونز

القيعي

أكد عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن نكسة استاد لوكاس موريبي التي تعرض لها الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء أمام صن داونز، بخمسة أهداف دون رد، جاءت لأسباب أخرى بعيدة عن الفنيات.

وقال «القيعي» خلال تقديمه لبرنامجه «ملك وكتابة» بصحبة إبراهيم المنيسي، أن الفريق الأحمر لعب أمام منافسه الجنوب إفريقي وهو في حالة «تخدير».

وأوضح: «الأهلي دفع ثمن حالة الإجهاد التي ضربت لاعبيه وجهازه الفني بسبب تتابع المباريات وحالة ملعب برج العرب التي خاض عليها الفريق مبارياته وتسببت في كشف الفريق لمحللي صن داونز».

وتحدث القيعي عن حضور محلل الأداء الفني الخاص بفريق صن داونز إلى مصر لمشاهدة مباراتي الأهلي مع الزمالك والاتحاد السكندري ببطولة الدوري من ملعب برج العرب، قائلًا: «محلل الأداء لمس نقاط ضعف الأهلي والحالة البدنية للفريق والإجهاد بسبب اللعب فوق هذه الأرضية وما تسببه من متاعب».

النادي الأهلي سيخوض مواجهة الإياب، يوم السبت المقبل، ويحتاج على الأقل إلى خمسة أهداف والدخول في أوقات إضافية ثم الاحتكام لركلات الجزاء، بعدما سقط بخماسية نظيفة (سجلها ثيمبا زواني، ووايني أريندسي، وريكاردو ناسيمينتو، وجاستون سيرينو، وفاكاماني ماهلامبي)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على ، يوم السبت الماضي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الشرطة الجزائرية تفرق آلاف المحتجين ضد «بن صالح»
» زعيم المعارضة السودانية يطالب بتسليم السلطة لقيادة عسكرية
» صن داونز مهدد بالاستبعاد من بطولة افريقيا.. تعرف على السبب
» العثور على جثة سعودي مختفى في أوغندا
» آلاف الجزائريين يعلنون رفضهم تعيين «بن صالح» رئيسا مؤقتا للبلاد
» تطورات جديدة في قضية «مذبحة أوسيم»
» شاهد.. «شيكابالا» ساهم في خماسية صن داونز أمام الأهلي
» سوريا: مصر أوقفت مرور النفط إلى سوريا عبر قناة السويس
» البورصة تخسر 3.4 مليار
» استشهاد ضابطين وشرطيين و3 مواطنين في تفجير انتحارى بسيناء
» تحطم طائرة إسرائيلية على حدود غزة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:54 م

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول