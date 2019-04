رانيا يوسف تنشر صورة «جريئة»:«خليك مبسوط»

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وكتبت عليها باللغة الإنلجيزية:« فكر في كل الحاجات الحلوة اللي لسه حواليك لحد دلوقتي وخليك مبسوط».

ويظهر في الصورة رانيا يوسف وهي تجلس على كرسي وترتدي فستان مفتوح الصدر، وهو ما فتح عليها هجوم وتعليقات جريئة من متابعيها.

واعتادت "يوسف" على إثارة الجدل بصور جريئة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ظهورها في مهرجان القاهرة السينيمتئي الماضي بفستان وصف بـ«الفاضح» اظهر أجزاء كبيرة من جسدها وكان أقرب من المايوه، وهو ما دفع محامين إلى مقاضاتها قبل أن تخرج وتعتذر باكية عن هذه الملابس.

Think of all the beauty still left around you and be happy. pic.twitter.com/31jbcJ6cfN

