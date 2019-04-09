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استشهاد ضابطين وشرطيين و3 مواطنين في تفجير انتحارى بسيناء

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الجيش المصري في سيناء (أرشيفية)
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متابعات - خالد الشرقاوي

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، استشهاد ضابطين وفردى شرطة نتيجة تفجير انتحاري بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد.

 وزارة الداخلية: "إنه بتاريخ اليوم وأثناء قيام قوة أمنية بإجراء عملية تمشيط بمنطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد، قام شخص انتحارى يبلغ من العمر نحو 15 عاما بتفجير نفسه بالقرب من القوة الأمنية، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفردى شرطة، فضلًا عن استشهاد ثلاثة مواطنين أحدهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، إضافة إلى إصابة 26 من المواطنين"، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.


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