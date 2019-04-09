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البورصة تخسر 3.4 مليار

مال وأعمال

البورصة
البورصة

متابعات - خالد الشرقاوي

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البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم، وسط تراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.284 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 15111 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 673 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 193 مليون ورقة مالية بقيمة 1.02 مليار جنيه، عبر تنفيذ 19 ألف عملية لـ174 شركة.

وارتفعت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وهوت 98 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.


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