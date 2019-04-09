«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدًا.. تعرف عليها

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متابعات - خالد الشرقاوي

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وعلى خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية، والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «14- 25»، إسكندرية «13 – 21»، قنا «16 – 29»، الأقصر «19– 32»، أسوان «20 – 33».



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