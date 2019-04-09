» مدرب صن داونز: الأهلي يعيش أزمة ريال مدريد

09 أبريل 2019 - 04:33 م

دافع موسيماني المدير الفني لصن داونز، عن الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بعد الخسارة الكبيرة أمام الفريق الجنوب أفريقي، بخمسة أهداف دون رد، في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد «موسيماني» في تصريحات أبرزتها صحيفة «كيك أوف» الجنوب أفريقية، على احترامه الشديد للاسارتي والسيرة الذاتية القوية لمدرب الأهلي، مشيرًا إلى أن ما حدث في مباراة الذهاب تعرض له كبار الأندية من قبل مثل أرسنال وريال مدريد

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفريق الملقب بالـ"البرازيلي" في مباراة العودة يوم السبت المقبل في برج العرب.