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البطولة الأفريقية.. يد الأهلي تتعادل مع النجم الساحلي

الرياضة

يد الاهلى
يد الاهلى

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المصريون

الاهلى

النجم الساحلى

خطف فريق النجم الساحلي لكرة اليد تعادلًا مثيرًا من نظيره الأهلى، بنتيجة 29 / 29  ضمن منافسات الجولة الثانية بالبطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس المقامة فى المغرب.

وكان فريق الأهلى حقق فوزا كبيرا على حوريا الغينى بنتيجة 40 / 24 فى أولى لقاءاته أول أمس الأحد، قبل أن يحصل على راحة من المباريات أمس الاثنين.

ويشارك فريق الأهلى فى هذه البطولة بصفته حاملا للقب النسخة الأخيرة التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره، بينما يشارك الفريق السكندرى فى هذه البطولة بصفته بطل كأس مصر الموسم المنقضى.


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