حريق محدود داخل مستشفي بالإسكندرية

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أخمدت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حريقا محدودا نشب بالطابق الأخير بمستشفى الطلبة الجامعي، ولم يسفر عن أي إصابات. 
تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، بلاغًا بنشوب أدخنة بالطابق الأخير بالمستشفى وانتقلت سيارة الإطفاء للبلاغ وتمت السيطرة عليه. 
وبعد الفحص، تبين أن الحريق نشب في أخشاب كانت موجودة بالطابق الأخير، ونتج عنه اشتعال النيران والأدخنة وتمت السيطرة عليها في الحال دون وقوع إصابات. 
أخطرت النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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