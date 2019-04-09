وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة "بدر 2019 "

09 أبريل 2019 - 03:06 م

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للمناورة " بدر 2019 " مع الرماية بالذخيرة الحية التى تنفذها وحدات من الجيش الثالث الميدانى بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتى تستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وتزامنا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء.



بدأت المرحلة بكلمة قائد الجيش الثالث الميدانى التى أكد فيها أن أبطال ومقاتلوا الجيش الثالث ماضون بكل قوة فى الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة والإستعداد القتالى لكافة الوحدات والتشكيلات يملؤهم العزيمة والإصرار للقضاء على الإرهاب وتنفيذ ما يكلفون به من مهام للحفاظ على أمن الوطن ومقدساته ، تلى ذلك عرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة و ملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة ، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التى نفذت طلعات للإستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم ، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوى ، وبمساندة المدفعية لتدمير الإحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية ، ثم قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكى بتطوير الهجوم وإختراق الدفاعات المعادية والإشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة وذلك بمعاونة الهليكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات للتصدى لهجمات العدو المضادة وحرمانه من تنفيذ مهامه.

وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد أشاد خلال مشاهدته أحدى مراحل المناورة التى تضمنت إدارة أعمال قتال الأسلحة المشتركة وكافة عناصر تشكيل المعركة لتحقيق المهام المخططة بالآداء المتميز للعناصر المنفذة وما وصلت إليه من مهارات ميدانية وقتالية عالية.

وناقش القائد العام عدداً من قادة القوات المشاركة بالمناورة فى أسلوب السيطرة على عناصر تشكيل المعركة للعناصر المقاتلة والمعاونة فى تنفيذ المهام وكيفية إتخاذ القرار المناسب لمواجهـة المتغيـرات المفاجئـة أثنـاء سير أعمال القتال ، وإستمع لعدد من الأسئلة والإستفسارات لدارسى الكليات والمعاهد العسكرية الحاضرين والتى أجاب عليها مخططى ومنفذى المناورة.

وفى نهاية المرحلة نقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة فى كافة الأعمال التى توكل إليهم وعلى رأسها جهودهم المبذولة فى القضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء وتوفير المناخ الملائم للبناء والإستقرار والتنمية ومقومات الحياة الكريمة لأبناء سيناء مقدما التهنئة لرجال القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء.

وأكد القائد العام أنه لا تهاون أو تسامح مع كل من يحاول زعزعة إستقرار مصر وحدودها وسيادة شعبها على أراضيها ، مشيراً إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون دائماً إلتزامهم الكامل بالمهام والمسؤليات الملقاة على عاتقهم ، لتظل القوات المسلحة دائماً حصناً منيعاً لشعب مصر العظيم ودرعاً قويا للوطن بعطاء وتضحيات رجالها الأمناء على المسئولية المقدسة التى كلفهم بها الشعب.

وأشار القائد العام إلى ضرورة الإهتمام بالتدريب وتطوير أساليبه ووسائله بإعتباره الركيزة الأساسية لقدرة وجاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أى مهمة مستقبلية توكل إليها.

كما أثنى القائد العام على سرعه تلبية الإحتياطى المستدعى لنداء الوطن ومشاركتهم فى المناورة " بدر 2019 "، مؤكداً أنهم نبت أصيل من شباب مصر وقدوة فى الإنضباط والتفانى وخدمة الوطن.