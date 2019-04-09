سيارة تدهس مدرب منتخب الأرجنتين

09 أبريل 2019 - 03:00 م

أصيب ليونيل سكالوني مرب منتخي الأرجنتين بعد تعرضة لحادث دهس أثناء قيادته دراجة في مايوركا، وتم نقله إلى المستشفي في محاولة من الأطباء لمعالجة الإصابات التي لحقت به.



وقالت صحيفة إلموندو الإسبانيةأن إصابات سكالونى، الذى عُين مدربا للأرجنتين فى نوفمبر الماضى، ليست خطيرة.



