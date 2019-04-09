» قرار من المحكمة بـ30 ألف جنيه لزينة ضد أحمد عز

09 أبريل 2019 - 02:18 م

انتصرت محكمة الأسرة بمدينة نصر للفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز في قضية زيادة نفقة طفليها لتصبح 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف، حيث تم قبول الدعوى المقامة منها ضد "عز".



كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قضت في مارس من عام 2016، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ مالى 20 ألف جنيه، نفقة لتوأم الفنانة زينة «عز الدين وزين الدين».

ورفضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توءم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة.

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية "زينة" غير محرمة شرعًا على المدعى عليه "أحمد عز"، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج، وسافرا معًا لقضاء عطلة الزفاف.

وأشارت الحيثيات إلى أن المدعية كانت تسكن بمسكنه فترة الزواج، وكان بينهما انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة، وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بالصغيرين "عز الدين وزين الدين"، الأمر الذي يكون وفقًا للقانون، ولراجح المذهب الحنفي، توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش، كل الشرائط الشرعية.



