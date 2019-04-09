رسميا.. الجبلاية يوافق علي حضور 30 ألف مشجع أمام صن داونز

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الاهلى

الجبلاية

صن داونز

استاد برج العرب

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم "الجبلاية" على حضور 30 ألف مشجع خلال مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها السبت المقبل على استاد برج العرب.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية عامر حسين أن الأمن وافق على زيادة العدد من 10 آلاف مشجع إلى 30 ألف لدعم النادى الأهلى أمام بطل جنوب أفريقيا، لكن هناك محاولات يقودها المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ومحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لزيادة العدد أكثر من ذلك.

ووجه عامر حسين الشكر إلى الجهات الأمنية على زيادة الجماهير، مناشدا جماهير الأهلى بالالتزام بالتشجيع المثالى وعدم الخروج عن النص، وفقا لـ"اليوم السابع".

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