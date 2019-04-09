بدء جلسة مرافعة النيابة في محاكمة مرسى واخرين بالتخابر مع حماس

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محاكمة مرسى

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بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس"، ومن المقرر أن تترافع النيابة العامة خلال الجلسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم? التخابر? مع? منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.


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