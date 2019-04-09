المشدد 7 سنوات وغرامه 100 ألف جنيه لمتهمين بـ"أحداث عنف البدرشين "

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التجمع الاول

عنف البدرشين

احداث عنف البدرشين

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2832547/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B9

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، الحكم بإعادة محاكمة المتهمين إبراهيم عبد الغفار محيسن ومحمد على تركى على الصادر ضدهما حكما غيابيا  بالسجن 7 سنوات في اتهامهم بالتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث عنف البدرشين " وقضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهما وتغريمهما 100 الف جنيه لكل منهما ومضادرة المضبوطات .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى  .

كانت المحكمة قد إنتهت من سماع  مرافعة الدفاع خلال الجلسة الماضية ، حيث  قدم 6 دفوع قانونية  لتبرئة ساحتهما من الاتهامات المنسوبة اليهما حيث دفع  بطلان القبض والتفتيش ولتجهيل الحالة  التي كان عليها  المتهمين إضافة الى دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم اتباع الإجراءات القانونية من القانون 107 لسنه 2013 ، كما دفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وعدم تواجدهما بمسرح الاحداث ،  ودفع بكيدية الاتهام كما دفع ببطلان شهادة الشهود لتناقضهما ،

كما دفع بانتفاء اركان جريمتى الاشتراك في التجمهر والتظاهر ، أو حيازة الأسلحة البيضاء وانتفاء اركان جريمة حيازة أسلحة وخلو الأوراق من الدليل الفني لفحصها

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا على المتهمين بالسجن 7 سنوات في اتهامهما بالتجمهر واحراز الأسلحة بدائرة البدرشين


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