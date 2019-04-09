بالصور.. مستقبل وطن ينهى خصومة ثأرية بجنوب القاهرة

09 أبريل 2019 - 02:08 م

بحضور نواب البرلمان ورجال الأمن وأكثر من 3 آلاف من أهالى حلوان، نظمت أمانة العلاقات العامة بحزب مستقبل بالقاهرة برئاسة المستشار أحمد الدريملى، جلسة عرفية لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أبو جميل والجمال فى منطقة كفر العلو بحلوان جنوب القاهرة.

وقد حضر الجلسة من نواب حزب مستقبل وطن، النائب صبحى الدالى، النائب بكر أبو غريب، النائب حمدى عبدالوهاب، النائب نافع هيكل، واللواء محمد شاهين مساعد مدير أمن القاهرة، العميد بدوى هاشم مأمور قسم حلوان، العميد محمد عاكف مفتش مباحث جنوب القاهرة، المقدم هانى أبو علم رئيس مباحث حلوان، الدكتور أحمد كريمة العالم بالأزهر الشريف، اللواء أحمد زغلول مساعد مدير المخابرات الحربية السابق، الإعلامى محسن داود مقدم برنامج حق عرب المتخصص فى المصالحات العرفية.

وقد بدأت الجلسة بقراءة القرأن الكريم، تلاه كلمة للنواب ورجال الأمن، ثم كلمة ممثلى الأزهر والاوقاف ، ثم تحدث المستشار أحمد الدريملى راعى الصلح أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن عن العفو والصفح والتسامح وأجر من يفعل ذلك عند الله عظيم وأنه لا يعفو إلا القوى، موضحًا أن هذا العفو والتسامح يؤدى إلى نشر السلام الاجتماعى بين أبناء المجتمع فيعود بالنفع على أمن واستقرار البلاد.