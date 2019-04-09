برلماني: القنصلية المصرية بجدة نموذج مشرف للدبلوماسية المصرية

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أمينة عبد العال

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النواب

جدة

القنصلية المصرية

أشاد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو  مجلس النواب، بالدور المهم  والفعال الذي تقوم به القنصلية المصري في جدة، مؤكدًا أنها تقدم نموذجا مشرفا للدبلوماسية المصرية في الخارج من خلال خدمة الجالية المصرية ومصالح الدولة المصرية في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أبو زهاد في تصريح صحفي له، أنه من خلال وجوده في جدة للإشراف على مشروعاته الاستثمارية في المملكة لاحظ مدى تفاني قنصلية جدة والتي بها أكبر جالية مصرية موجودة في الخارج، مشددًا على أنه كان لها دور كبير  في حل مشاكل العديد من المصريين بالسعوديةوآخرهم الحاجة فتحية والتي آثارت مشكلتها وسائل التواصل الاجتماعي حتى تم الإفراج عنها بعد ثبوت برائتها.

وأشار "أبو زهاد" إلى أنه سيطالب بتكريم كل النماذج التي تعمل بالقنصلية المصرية بجدة وعلى رأسهم السفير حازم رمضان والذي يحظى بحب واحترام وتقدير أبناء الجالية المصرية بجدة لدوره في خدمة الجميع، مؤكدًا أنه سيتقدم بطلب للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتكريم السفير حازم رمضان كنموذج مشرف للمصريين بالخارج، لكي يكون عُرف جديد داخل مجلس النواب بتكريم كل السفراء الذين يعملون على رفعة ومكانة الدولة المصرية في الخارج.

وتابع "عضو مجلس النواب" أن القنصل المصري بجدة استطاع بذل كل الجهد لحماية المصالح المصرية وتمثيل وطنه بصورة مشرفة، عكست تاريخ الدبلوماسية المصرية العريق.


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