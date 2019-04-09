» من المغرب.. رأيت رسول الله ورجال آخرين

09 أبريل 2019 - 01:59 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من المغرب. و رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجالاً آخرين وكنا جميعاً في غرفة واسعة، وأمامنا أعداء لنا بعداء عنا شيئا ما، وكان مع الرجال الذين في الغرفة سيوف، و رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني سيفاً وهو يبتسم إلي وكنت أرتجف خوفا. وشكراً.





التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من رآني فى المنام فقد رآني حقًا فإن الشيطان لا يتمثل بي ). فرؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم بشرى بخير فى دينك ودنياك وتفريج كرب وقضاء دين ونعمة وزيادة رزق ، وشفاء من مرض، وإن كنت فى خصومة فنصرة لك ورفع ظلم وأمن وأمان، ورؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم بشرى لك بزيارة الحرمين فى حج أو عمرة عاجلاً أو آجلاً. و وجودك في الغرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الأمن والأمان من أمر أنت متخوف منه لقوله تعالى: ( ... إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَ?ئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ) سبأ 37. و يدل أيضاً على حسن العاقبة وقبول العمل. وكون الغرفة واسعة فهى تدل على الحياة الناجحة و الحصول على الرزق، وتحقيق الأمنية والسعي في عمل الخير. ورؤية الأعداء قد تدل على وجود من يتربص بك ويريد بك السوء أو بالإسلام لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم.





ولكن رؤية الأعداء ومعك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على النصرة للإسلام و توفيق الله لك وإصرارك على مواجهة بعض المتاعب والصعوبات و الغلبة لك. و يدل أيضاً على رفع القدر والمكانة. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيك سيفاً وهو مبتسم فذلك بشرى لك و قد يدل على توَلِيك منصباً، و هو أيضاً عزة وشرف و نصرة لك فى أمر. والسيف يدل على الصدق و التفوق والنجاح في حياتك. ولو كانت الزوجة حاملاً دل السيف على الولد. و خوفك وارتجافك يدل على الأمان مما تخاف لقوله تعالى:(وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا)النور 55. وكل خائف تائب فالخوف توبة، والخوف نصرة لقوله صلى الله عليه وسلم ( نصرت بالرعب ) والخوف أيضاً نجاة من قوم ظالمين لقوله تعالى:(فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ? قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)القصص21. والخوف سلامة من أمر فيقال من خاف سلم. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

***************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك