مستقبل وطن: التعديلات الدستورية وضعت أسس النهضة وانطلاق الدولة المصرية

09 أبريل 2019 - 01:56 م

قال النائب محمد ماهر حامد، أمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة، إن هناك عملا جادا ودؤوبا تقوم به جميع شياخات وأمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة، من أجل شرح أهمية التعديلات الدستورية للمواطنين، مضيفًا أن التعديلات وضعت أسس لنهضة وإنطلاق الدولة المصرية.

وأوضح "ماهر" في تصريحات له، أن أمانة القاهرة أقامت العديد من الندوات والفاعليات على الأرض في كل مناطق القاهرة، ونشر اللافتات والبنرات من أجل تحفيز المواطنين في المشاركة، مشيرًا إلى أن حملات التوعية بأهمية المشاركة تأتي ثمارها بشكل كبير.

وأشار "أمين تنظيم مستقبل وطن بالقاهرة"، إلى أن التعديلات الدستورية لها دور كبير في استقرار الوطن ودفع عملية الإنتاج واستكمال مشروعات التنمية في كل المجالات من صحة وتعليم وزراعة ونقل ومواصلات وبنية تحتية ومشروعات عملاقة.

وأضاف "عضو مجلس النواب" أن الزيادات التي حدثت في الفترة الماضية سواء بجعل الحد الأدنى للأجور بـ2000 جنبه أو زيادة المعاشات بشكل كبير لم تكن تحدث إلا في وجود الاستقرار الذي تشهده مصر وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية.