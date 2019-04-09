  • الثلاثاء 09 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:04 م
بحث متقدم
تعديل الدستور

«عبد العال» يكشف علاقة «السيسي» بالتعديلات الدستورية

الأرصاد

«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدًا.. تعرف عليها

ارشيفية

«الداخلية» تكشف مفاجأة عن منفذ عملية «الشيخ زويد»

البشير

ظهور غير متوقع لـ«البشير» بعد وصول الاحتجاجات إلى القصر

الملك سلمان

الكشف عن «حديث سري» للملك سلمان مع هؤلاء الأمراء والمشايخ

وزير الدفاع

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة "بدر 2019 "

سكالوني

سيارة تدهس مدرب منتخب الأرجنتين

صورة الخبر

لأجل «عمليات التجميل».. تجبر ابنتها على إقامة علاقة مع مسن

صورة الخبر

11 مليار دولار.. عقوبة جديدة من ترامب على المنتجات الأوروبية

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

رسميا.. الجبلاية يوافق علي حضور 30 ألف مشجع أمام صن داونز

ماعت تصدر تقريرها عن أوضاع ذوي الإعاقة في تركيا

آخر الأخبار

ماعت
ماعت

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«أردوغان»: لن نوقف التنقيب عن النفط في «المتوسط»

#

أسرار جديدة عن قيادات الإخوان في تركيا

#

مذيع الشرق: "إحنا ظالمين لأنفسنا"

#

"القومى لشئون الإعاقة" يحتفل باليوم العالمى لمولد مخترع كتابة بريل

تركيا

ذوي الإعاقة

ماعت

"لا أحد يعيش بمنأى عن الإعاقة" شعار دأبت عليه منظمة الصحة العالمية، والذي أصبح من المسلمات في المنظومة الفكرية والأخلاقية والقانونية، فلا يمكن لأحد منا أن يبقي في معزل عن الإعاقة، وبذلك فالعجز أو الإعاقة قضية جماعية، إذ الجميع معرض للإصابة به سواء في شخصه هو أو في أحد أفراد أسرته، إذ يواجه المصاب بالإعاقة قيودا وعراقيل مختلفة لدي أدائه لوظائفه الحياتية والعادية في مرحلة ما من حياته، وخاصة عندما يطعن في السن.

فقد أكدت كل الديانات السماوية والتشريعات والمواثيق الدولية على أن قضية الإعاقة ورعاية الأشخاص المصابين بها يجب أن تحظي بالاهتمام.

الأمر الذي دعا مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر) وفي إطار اهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان، وخاصة للفئات الأولى بالرعاية إلى ضرورة إصدار هذا التقرير وذلك بالتزامن مع خضوع الحكومة التركية للمراجعة أمام الدورة (21) للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبمراجعة الملف التركي لحقوق ذوي الإعاقة، أظهرت الحكومة التركية استخفاف وعدم التزام بتعهداتها الدولية، ويقدم هذا التقرير رصد للعديد من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة في تركيا، والتي ذادت حدتها عقب الانقلاب الفاشل في عام 2016، بما في ذلك الحواجز المادية التي تحول دون الوصول إلى المرافق العامة، والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، بالإضافة إلى العقبات التي تمنعهم من الوصول البقاء في سوق العمل، وعدم حصولهم على الدعم الاجتماعي.

وتقدمت ماعت بتوصيات للحكومة التركية تمثلت في الآتي: الإسراع في الإجراءات الفعلية التي تضمن تنفيذ التشريعات الحامية لحقوق ذوي الإعاقة، وضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في حرية التجمع السلمي وعدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي بسبب آراءهم السياسية، وأن تتخذ الحكومة التركية تدابير ملموسة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون في المستقبل ويجب أن تحاسب مرتكبيها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» البورصة تخسر 3.4 مليار
» استشهاد ضابطين وشرطيين و3 مواطنين في تفجير انتحارى بسيناء
» تحطم طائرة إسرائيلية على حدود غزة
» إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لمواجهة الزمالك
» 15 عسكريا بينهم ضباط ينضمون إلى المتظاهرين في السودان
» مدرب صن داونز: الأهلي يعيش أزمة ريال مدريد
» من المغرب.. رأيت رسول الله ورجال آخرين
» البطولة الأفريقية.. يد الأهلي تتعادل مع النجم الساحلي
» قرار من المحكمة بـ30 ألف جنيه لزينة ضد أحمد عز
» بالفيديو.. حقيقة ضرب أحمد سعد لـ"سمية الخشاب"
» انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية بشبرا

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:24 م

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول