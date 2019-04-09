  • الثلاثاء 09 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:19 م
بحث متقدم
وزير الدفاع

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة "بدر 2019 "

سكالوني

سيارة تدهس مدرب منتخب الأرجنتين

صورة الخبر

لأجل «عمليات التجميل».. تجبر ابنتها على إقامة علاقة مع مسن

صورة الخبر

11 مليار دولار.. عقوبة جديدة من ترامب على المنتجات الأوروبية

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

رسميا.. الجبلاية يوافق علي حضور 30 ألف مشجع أمام صن داونز

غادة بشور

يا ريت يكون اسمي" بشار".. وبرجي "الأسد"

مرتضى منصور

بلاغ ضد مرتضى منصور بتهمة تهديد أجهزة الدولة السيادية

المهندس كامل الوزير

وزير النقل يعفي رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة من منصبه

صورة الخبر

الصحف الغربية تكشف دور "حفتر" في سقوط "القذافي"

البرلمان يستعين بفتحي سرور

وفاة زوجة أحمد فتحي سرور

شاهد.. انتصارات منتخبات التعليم العالي في ألعاب القوى

آخر الأخبار

العاب القوي
العاب القوي

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بالصور.. أميرة سمير أحسن لاعبة بالبطولة العربية لخماسيات كرة القدم

#

"التعليم العالي": توقيع بروتوكول تعاون مع الهند

#

"التعليم العالي": هذا هو سر المطالبة بتطبيق التجربة اليابانية

#

التعليم العالي: تغيير المناهج الجامعية أصبح ضروريًا

حصل منتخب التعليم العالي طلبة على المركز الأول وثاني والرابع 10000 مشي، كما حصل المنتخب في الوثب الطويل على المركز الأول والقرص على المركز الثاني و110 حواجز المركز الرابع.

وتألق التعليم العالي في 1500 وحصوله على المركز الثالث وفي التتابع 5000 حصل على المركز الخامس والسادس كما حصد في دفع الجلة المركز الاول والثامن وفي 800 حصل على المركز الرابع.

 وحصل المنتخب في 10000 جري على المركز الثالث و تتابع ثالث كما تألق منتخب العاب قوي للطالبات وحصوله في الوثب علي المركز الاول والسادس كما حصل في 800 و 1500 على المركز السابع لكل منهم يأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وفي إطار الإشراف العام  السيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم و أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وتنفيذ وإشراف سونية عبد الحميد كبير أخصائيين النشاط الرياضي،و الدكتور محمد أحمد فرغلي مدير إدارة النشاط الرياضي.

 


تقييم الموضوع:
شاهد.. انتصارات منتخبات التعليم العالي في ألعاب القوى شاهد.. انتصارات منتخبات التعليم العالي في ألعاب القوى شاهد.. انتصارات منتخبات التعليم العالي في ألعاب القوى شاهد.. انتصارات منتخبات التعليم العالي في ألعاب القوى شاهد.. انتصارات منتخبات التعليم العالي في ألعاب القوى شاهد.. انتصارات منتخبات التعليم العالي في ألعاب القوى شاهد.. انتصارات منتخبات التعليم العالي في ألعاب القوى شاهد.. انتصارات منتخبات التعليم العالي في ألعاب القوى شاهد.. انتصارات منتخبات التعليم العالي في ألعاب القوى شاهد.. انتصارات منتخبات التعليم العالي في ألعاب القوى شاهد.. انتصارات منتخبات التعليم العالي في ألعاب القوى


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار من المحكمة بـ30 ألف جنيه لزينة ضد أحمد عز
» بالفيديو.. حقيقة ضرب أحمد سعد لـ"سمية الخشاب"
» انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية بشبرا
» رسميًا.. عبد القادر بن صالح رئيسًا للجزائر
» شيرين تستفز الجماهير بتصريح وصور جديدة
» بعد قليل.. محاكمة المتهمين بالتجمهر أمام قسم المقطم
» "الزمالك" يبدأ الاستعدادا لـ"المصرى" بالدوري
» 10 آلاف دولار مقابل الأكل بشراهة في منزلك
» جلسة للبرلمان الجزائري لإعلان "شغور" منصب رئاسة الجمهورية
» 3 شروط لـ"الأوقاف" فى إعلان وظائفها الجديدة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول