قرار جديد ضد قاتل إمام الهرم

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جريمة قتل

قتل إمام

امام الهرم

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة بتجديد حبس المتهم بقتل إمام زاوية الرحمة بالهرم، أثناء إمامته المصلين فى صلاة الجمعة الماضية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وذكر شهود عيان أن المتهم تشاجر مع إمام الزاوية قبل الصلاة بسبب طلبه من الإمام قراءة "آية الكرسي"، وهو ما رفضه لالتزامه بالخطبة التى قرر إلقاءها على المصلين وهو ما أثار غضب المتهم وكاد أن يتشاجر مع الإمام.

وتابع الشهود، أن المتهم خرج غاضبًا من الزاوية وبعد إقامة الصلاة وأثناء تأديتهم شعائر صلاة الجمعة فى الركعة الثانية تخطى المتهم صفوف المصلين حتى وصل للإمام وطعنه فى ظهره بسكين طعنتين نافذتين.

وأضاف "الشهود"، أنهم سمعوا صوت أنين الإمام فالتفتوا إليه فوجدوه غارقًا فى دمائه، فأمسكوا بالمتهم وقيدوه حتى لا يتمكن من الهرب.

وقال الشهود، إن المتهم ظل يردد كلمات غريبة مدعيًا أن إمام المسجد يلبسه جن، وأنه لا يستطيع قراءة "آية الكرسي"، وطلب منهم فك قيوده.


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