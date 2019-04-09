انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية بشبرا

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أقدم عامل على شنق نفسه داخل شقة سكنية بشبرا الخيمة بسبب مروره بضائقة نفسية.

وردت معلومات للواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، بقيام أحد الأشخاص بالانتحار داخل الشقة الخاصة بأسرته بدائرة القسم، وانتقل المقدم أحمد عصر، رئيس المباحث، إلى موقع الحادث وتبين قيام "إ أ أ"، 27 عامًا، دون عمل، بالانتحار شنقًا مستخدمًا في ذلك حبلا؛ حيث قام بربط أحد طرفيه حول رقبته والطرف الآخر بجنش حديد بسقف صالة الشقة الخاصة بأسرته، وتبين ارتداؤه كامل ملابسه ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية

بسؤال شقيق المتوفي أيد ذلك، وعلل قيام شقيقه بالانتحار لمروره بضائقة نفسية ولم يشتبه في وفاته جنائيا،تم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.


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