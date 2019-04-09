بلاغ ضد مرتضى منصور بتهمة تهديد أجهزة الدولة السيادية

09 أبريل 2019 - 12:21 م

تقدم المحامى سمير صبرى ببلاغ إلى النائب العام ضد مرتضى منصور بتهمة تهديد أجهزة الدولة السيادية.

وطالب البلاغ برفع الحصانة عن مرتضىة منصور: مضيفًا:" الحديث عن واقعة اعتداء النائب المذكور على سيدتين في نادي الزمالك النهري والتطاول عليهن بألفاظ بذيئة حقيرة وبأصوات خادشة وجارحة نشرت جميعها على جميع المواقع وتهديدهن بأنهن كانوا يتعاطوا المخدرات ونسي تمامًا أنه عضو في مجلس النواب وكان يتعين عليه أن يربأ بنفسه من الانزلاق في هذا المستنقع، كل هذا تحقق فيه نيابة العجوزة الموقرة ومن ثم فإن الحديث فيه تكرار لا مبرر له".

وأضاف أن السؤال الذي يردده المجتمع المصري في كل مكان من يحمي مرتضى منصور ومن يسانده ومن يقف ورائه، كل أنواع البلطجة والتطاول والسب والقذف والاعتداء على كل الأشخاص أصبح سمة من سمات مرتضى منصور وللأسف قدمت العديد من الشكاوى ضده لمجلس النواب مطالبة برفع الحصانة عنه لإجراء التحقيقات إلا أن المجلس لأسباب لا يعلمها إلا الله يرفض رفع الحصانة".

وتابع "صبري" في بلاغه أن مرتضى منصور أصبح أكثر خطورة على المجتمع من خط الصعيد، أصبح يهدد الكافة ويروع الجميع ويسبه، لكن الفاجعة الكبرى ما تداولته المواقع الإلكترونية من تسجيل لمرتضى منصور عقب الاعتداء على السيدتين بنادي الزمالك النهري ليتوعد الجميع بل يتحدى رئيس الجمهورية جهارًا نهارًا، وتمادى وطرح سؤال في غاية الخطورة ما هي الجهة السيادية التي تقف وراء جريدة الوطن ـ قال مبولة الوطن ـ وبحركات بذيئة في ذات الفيديو بدأ يتحدى الجريدة ثم الأكثر خطورة من ذلك ردد قائلا: لا أخاف لا أخاف لا أخاف عايزين تقتلوني عايزين تحبسوني عايزين تلفقولي أنا مبخفش أنا عندي س دي تركته مع أولادي سوف ينهي على الجميع، والأخطر من هذا كله أن العديد من القنوات التابعة للجماعات الإرهابية والتنظيمات تلقفت مهاترات هذا المرتضى وبدأت تتناقلها على شاشاتها، وتكيل الاتهامات والإساءات للدولة المصرية ومن المعلوم انه هو الذي أعطى هذه المادة الخسيسة لهذه القنوات لتطاول وتهين الدولة المصرية قيادة ومؤسسات وشعب.

وطلب "صبري" باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور والتحقيق معه فيما سطر بهذا البلاغ تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية.

وقدم "صبري" السيديهات الدالة على ما سطر في صلب هذا البلاغ، وكذلك السيديهات عن البرامج التي أذيعت على القنوات المعادية لمصر وكذلك ما نشر عن العديد من الجرائم التي اقترفها مرتضى منصور وحتى الآن.