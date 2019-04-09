» شيرين تستفز الجماهير بتصريح وصور جديدة

09 أبريل 2019 - 12:02 م

وجهت الفنانة شيرين تصريحا مثيرا للسيدات أثناء احتفالها بعيد زواجها الأول من الفنان حسام حبيب على مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعيد زواجها الأول من زوجها الفنان حسام حبيب، أمس الذي يوافق الإثنين 8 إبريل.

الفنانة المصرية نشرت صورة طريفة جمعتها بزوجها على الموتوسيكل، وأرفقتها بتعليق رومانسي على حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

شيرين عبرت عن حبها الشديد لزوجها، بقولها: "النهاردة عيد جوازي بس هو عيدي، أنا حاسة إن أنا اتولدت من جديد يوم ما اتجوزت حبيبي حسام".

الفنانة المصرية أضافت: "وبتمنى لكل ست تلاقي راجل زي حسام.. كل سنة وأنت الحضن اللي بنتدفى فيه أنا ومريم وهنا".

ومن جانبه عبر حسام عن حبه لشيرين برسالة رومانسية قال فيها: "عشت عمرى كله ادور علي ست في طيبة أمي وجدعنة صحابي الرجالة تكون سند وضهر وحبيبة وصديقة".

وأضاف: "وزي اليوم ده من سنة ربنا سبحانه وتعالى وهب لي كل ده وزياده بتمني من ربنا إني أفضل أشكره عليكي كل يوم و كل سنة وانتي كل حاجة في حياتي".

يُذكر أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تزوجت من حسام حبيب في أبريل عام 2018، وذلك بعد قصة حب بينهما، واقتصر الزفاف على حضور عدد قليل من الفنانين.