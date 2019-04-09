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بعد طلاق السعدني الشائعات تطارد مي عز الدين

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مي والسعدني
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

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تطارد الفنانين دائمًا شائعات الطلاق والزواج، وآخر ضحية لتلك الشائعات الفنان أحمد السعدني خاصة بعد طلاقه وتقول الشائعة إن هناك قصة حب تربطه بالفنانة مي عز الدين والبعض الآخر أكد زواجهم.

بعد أن ترددت أنباء منذ فترة عن انفصال الفنان المصري أحمد السعدني عن زوجته وأم ولديه في سرية تامة، والتزام الفنان الصمت فلم يؤكد أو ينفي وقتها صحة هذه الأنباء.

السعدني خرج عن صمته أخيرًا ليؤكد صحة أنباء طلاقه من زوجته الأولى وأم ولديه، كما كشف عن موقفه من الزواج مرة أخرى بقوله إنه غير مستعد لاتخاذ هذه الخطوة مرة أخرى، حيث قال: "تزوجت صغيراً ورزقت بأطفالي وأنا مرتبط بهم جداً، ولا أعتقد أنني على استعداد لاتخاذ قرار الزواج مجددا".

أما عن الأنباء التي تتردد دائما عن ارتباطه بالفنانة مي عزالدين، أكد أنها مثل شقيقته، حيث قال، خلال استضافته في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر إذاعة "نجوم إف إم": "مي عز الدين أختي وعشرة سنين وأسرارنا عند بعض ووالدتها مثل والدتي".

وعن أسباب عدم حرصه على نفي هذه الشائعات، أكد أن ذلك يعود لعدم رغبته في خوض أية صراعات مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف: "أنا عكس أحمد فهمي هو مجنون في ردوده على الناس على السوشيال ميديا، وأنا عكسه أقرأ كل حاجة وأسعد بالكلام الحلو والسلبي لا يفرق معي نهائياً".

يذكر أنه كانت قد ترددت الكثير من الأنباء عن وجود علاقة حب تربط الفنان أحمد السعدني بالفنانة مي عزالدين، نظرا لظهورهما معا في الكثير من المناسبات المختلفة.

كما وجهت مي رسالة للسعدني مؤخرا عبرت فيها عن اشتياقها الشديد له، ووصفته بأنه صديقها المقرب، لافتة إلى أنها لا تستطيع مقابلته خلال الفترة الحالية نتيجة انشغالها الشديد بتصوير مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة".

وعلى الرغم من أن الفنانة المصرية وصفت السعدني بأنه صديقها المقرب، إلا أنه ترددت الكثير من الأنباء عن وجود قصة حب بينهما وصلت إلى الزواج، فسخر السعدني من هذه الأنباء، بقوله: "وأنا أقول صاحي لاقي 100 ميسد كول ليه، أتاريهم جوزونا تاني وأنا ماعرفش".


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