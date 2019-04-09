مقتل 47 شخصًا وإصابة 181 آخرين في اشتباكات طرابلس

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن 47 شخصًا قتلوا وأصيب 181 آخرون جراء الاشتباكات حول طرابلس في غضون 3 أيام.

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن 47 شخصًا قتلوا وأصيب 181 آخرون جراء الاشتباكات حول طرابلس في غضون 3 أيام.

من جهتها أعربت منظمة حقوق الإنسان البريطانية عن مخاوفها من استخدام المهاجرين في ليبيا كدروع بشرية أو تجنيدهم قسرًا.

وتواصل القتال أمس الإثنين في عدة محاور جنوب وجنوب شرقي ليبيا بين وحدات الجيش الوطني التابع للمشير خليفة حفتر والكتائب التابعة للمجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني.

وتواصل القتال أمس الإثنين في عدة محاور جنوب وجنوب شرقي ليبيا بين وحدات الجيش الوطني التابع للمشير خليفة حفتر والكتائب التابعة للمجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني.