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تسريب فيديو لترامب في حفل سري

عرب وعالم

عشاء سري لترامب
عشاء سري لترامب

عبد القادر وحيد- متابعات

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تسريب

ترامب

فوكس نيوز

سري

حفل عشاء

انتشر مقطع فيديو  للقطات مسربة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليلة الجمعة الماضية، والذي تسبب في ضجة واسعة.

ويظهر مقطع الفيديو المسرب ترامب في حفل عشاء سري، مع صاحب قناة فوكس نيوز، روبرت مردوخ، بحضور كوشنر في نادي ترامب الوطني للجولف في لوس أنجلوس.

وقال البيت الأبيض في تعليقه اليوم الثلاثاء على اللقطات المسربة إن الحفل لم يكن سوى مأدبة عشاء خاصة بعيدا عن العلاقات الرسمية.

وقد أثارت الصور جدلا واسعا نظرا لعدم تصريح ترامب علانية بعلاقة إدارته بقناة فوكس نيوز،  ومع ذلك فإن الرئيس الأمريكي معروف بأنه عدو وسائل الإعلام ، خاصة ما حدث مع مراسل "سي إن إن".

يذكر أن ترامب كان قد أعلن الأسبوع الجاري، أنه لن يحضر حفل عشاء مقرر له نهاية الشهر الجاري في البيت الأبيض ويحضره إعلاميين وصحافيين، موضحا أن سبب عدم حضوره الحفل هو شعوره بالملل. 

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