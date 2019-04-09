» جلسة للبرلمان الجزائري لإعلان "شغور" منصب رئاسة الجمهورية

09 أبريل 2019 - 11:30 ص

بدأت جلسة البرلمان الجزائري بغرفتيه ، اليوم الثلاثاء، برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، للإعلان نهائيا عن شغور في منصب رئاسة الجمهورية.





وأكدت مصادرصحيفة حسب قناة "RT" أن عبد القادر بن صالح سيتولى منصب رئاسة الدولة بالنيابة وفق الدستور رغم الرفض الشعبي وأطياف المعارضة.



