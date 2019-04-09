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جلسة للبرلمان الجزائري لإعلان "شغور" منصب رئاسة الجمهورية

عرب وعالم

انسحاب جماعى للمعارضة من جلسة البرلمان الجزائري
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

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الجزائر

منصب

الجمهورية

جلسة

بدأت جلسة البرلمان الجزائري بغرفتيه ، اليوم الثلاثاء، برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، للإعلان نهائيا عن شغور في منصب رئاسة الجمهورية.
وأكدت مصادرصحيفة حسب قناة "RT" أن عبد القادر بن صالح سيتولى منصب رئاسة الدولة بالنيابة وفق الدستور رغم الرفض الشعبي وأطياف المعارضة.

ومن المقرر أن يكون أول قرار يتخذه بن صالح في حال توليه رئاسة الدولة هو استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا لانتخابات رئاسية في غضون تسعين يوماً.

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