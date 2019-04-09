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إمبراطور نيسان يكشف تفاصيل مؤامرة ضده

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غصن
غصن

عبد القادر وحيد- متابعات

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قال الرئيس السابق لتحالف "نيسان رينو ميتسوبيتشي"، كارلوس غصن، إن مدراء تنفيذيين في "نيسان" قاموا بتدبير مؤامرة ضده، مؤكدا براءته  في فيديو مسجل.

وأضاف غصن في فيديو مسجل نشرته وكالة "كيودو" اليابانية أنني : "أتحدث هنا عن عدد قليل من المديرين التنفيذيين الذين من الواضح أنهم من أجل مصلحتهم ومخاوفهم الأنانية، يخلقون الكثير من الدمار".

وتابع : "نحن نتحدث عن أشخاص لعبوا لعبة قذرة للغاية في الأحداث، حيث ذكر غصن أسماء مديري شركة "نيسان" بالاسم في مقطع الفيديو الأصلي، لكنه وافق على إزالة أسمائهم من الفيديو الذي نشر لاحقا، بحسب الوكالة

وكانت السلطات اليابانية قد أفرجت، في السادس من مارس الماضي، عن غصن، وذلك بعد دفعه كفالة قيمتها 9 ملايين دولار.

وظل غصن في السجن منذ 19 /نوفمبر الماضي، بعد اتهامه بالاحتيال الضريبي والفساد، وقبل تنحيته من منصبه بعد سجنه، كان غصن، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والبرازيلية والفرنسية، يترأس تحالف شركات رينو الفرنسية ونيسان وميتسوبيتشي اليابانيتان للسيارات.

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