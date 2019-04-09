"الزمالك" يبدأ الاستعدادا لـ"المصرى" بالدوري

09 أبريل 2019 - 11:18 ص

يخوض نادي الزمالك تدريباته اليوم، على ملعبه استعدادًا لمباراة المصرى، من أجل التركيز فى بطولة الدورى، خاصة فى ظل المنافسة المتلاحقة من الأهلى للفريق الأبيض على صدارة جدول البطولة الذى يتصدره أبناء ميت عقبة حاليا برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن الفريق الأحمر.

ويحرص جروس على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق فى لقاء حسنية أغادير، ضمن الاستعدادات لمواجهة الفريق البورسعيدى، بجانب التشديد على المهاجمين بضرورة استغلال كافة الفرص التى تُتاح لهم خلال المباريات المقبلة، خاصة بعد الكرة التى أهدرها يوسف أوباما، فى الدقيقة الأخيرة من عمر مباراة حسنية أغادير والتى كانت كفيلة لتحقيق الأبيض للفوز فى هذه المواجهة.