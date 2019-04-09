الموعد والقنوات الناقلة للقاء ليفربول "صلاح" وبورتو

09 أبريل 2019 - 11:13 ص

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، نظيره بورتو البرتغالي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز.





ويدخل الريدز المباراة وهو يعول على عاملي الأرض والجمهور لصالحه، أملًا في أن يحقق نتيجة إيجابية تكون في صالحه قبل مباراة الإياب التي ستقام في ملعب دراجو بالبرتغال ويقود المحترف الدولي المصري محمد صلاح ليفربول في مباراة اليوم، خاصة أنه منتعش بعدما فك نحسه التهديفي في الدوري الإنجليزي في المباراة الماضية أمام ساوثهامبتون.



