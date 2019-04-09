"صن داونز" يتهم "كاف" بمجاملة "الأهلي"

09 أبريل 2019 - 11:10 ص

هاجمت صحيفة سواتين الجنوب أفريقية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث اتهمت الاتحاد بمجاملة القلعة الحمراء، قبل مباراة العودة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره صن داونز يوم السبت المقبل لحساب إياب الدور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا، بعد أن كان قد خسر الأهلي مباراة الذهاب بخماسية دون رد والتي جرت السبت الماضي.

ونشرت الصحيفة المعروفة في جنوب أفريقيا تقريرًا بعد تغيير مكان إقامة المباراة إلى برج العرب بعد أن كان مقررًا لها في السويس.

وعنونت الصحيفة أن "الأهلي يحاول عرقلة صن داونز"، وأضافت أن "كاف" الذي وافق على نقل مكان إقامة المواجهة قد انتهك لوائحه الخاصة.

وأكملت الصحيفة أن الاتحاد الأفريقي وافق على نقل المباراة قبل الموعد بأيام قليلة وهو انتهاك لمواد اللوائح.

واختتمت: "كاف معروف عنه مُجاملة فرق شمال أفريقيا والذي يقوم به حاليًا بسكب الزيت على النار."