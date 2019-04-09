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أب يغتصب ابنته البالغة من العمر 10 سنوات

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متابعات- أحمد الشربيني

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اغتصاب فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية بحبس عامل اغتصب ابنته البالغة من العمر 10 سنوات بالمؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله، وأشرف عبيد،وسكرتارية سامي سمير وتامر عبد العظيم.

تعود أحداث القضية رقم 37877 لسنة 2018 جنايات مركز أبوكبير، ليوم 5 أكتوبر، عندما تلقي اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من مركز شرطة أبوكبير، يفيد بتلقيه بلاغا من ربة منزل تتهم فيه زوجها "ع م ع ع" 47 سنة عامل ومقيم قرية تابعة لمركز أبوكبير، بهتك عرض ابنتهما "م" 10 سنوات.

وتبين من تحريات الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث أبوكبير، بأن الطفلة "م" 10 سنوات قامت بإخبار والدتها "ش إ " 30 سنة ربة منزل، بقيام والدها بالتعدي عليها جنسيا، وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وقيام الأب بارتكاب الواقعة وهتك عرض ابنته، وتبين من تقرير الطب الشرعي أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من بنطال المجني عليها والمقدم منها قد تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دم المتهم، وتم إحالته من قبل النيابة العامة محبوسا إلي جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.


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