» الجولان تتصدر مناقشات قمة "السيسى" و"ترامب"

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متابعات- عمرو محمد

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قالت أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: إن لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي ترامب سيتناول كل الأمور التي لها أهمية منها موضوع الاستثمارات الأمريكية في مصر ومحاربة الإرهاب والوضع الاقتصادي، موضحة أن الرئيس السيسي سيتطرق إلى القضية الفلسطينية والجولان خلال اللقاء.

وأضافت حسونة  فى تصريحات لها، أن موضوع الجولان والقضية الفلسطينية سيفتح خلال اللقاء، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي سيؤكد الموقف المصرى ضد الأراضي المحتلة، متوقعة أن سياسة ترامب لن يحدث بها تغيير بين يوم وليلة، موضحة أن التغيير سيحدث تبعًا المواقف المصرية والعربية والأجنبية الرافضة لهذا القرار والضغط من مختلف الأطراف والقوى المختلفة حول العالم.


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