دعاة سعوديون: مكبرات الصوت في الصلاة " تشويه للدين"

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الصلاة

الأذان

مكبرات الصوت

العساكر

الطريفي

قال الداعية السعودي نايف العساكر إن من يصف أن منع مكبرات الصوت في الصلاة ليس من محاربة الدين.

وكتب العساكر على حسابه في تويتر : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بعض الناس على بعض في القرآن وبين أن في ذلك أذية للناس، ولذلك كان بعض أكابر أهل العلم يكتفون بالمكبرات الخارجية وقت الأذان فقط".

وتساءل قائلا : "ثم يأتي بعض الجهال والحمقى ويصف ذلك بمحاربة الدين.. اللهم لا تجعلنا من الجاهلين".

يذكر أيضا أن الداعية سليمان الطريفي طلب بغلق المكبرات الخارجية قائلا : " أنا مع رفع الأذان والإقامة عبر مكبرات الصوت ،وأطالب بقفلهما نهائيا عند الصلاة ،والاقتصار على تشغيلهما داخل المسجد وقت الصلاة بصوت معتدل،ارحموا من في البيوت من المرضى والمصلين".

وتساءل على تويتر : " ما هذه الضوضاء والتشويش، نهى النبي عن الجهر على بعض في القرآن، أين وزير الشؤون الإسلامية عن هذا العبث"؟

كما طالب أيضا الداعية السعودي أحمد الغامدي المسؤول السابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرعلى شاشة قناة روتانا خليجية، بقفل مكبرات الصوت الخارجية إلا عند الأذان، وقال إن ترك تلك المكبرات يشوه الدين.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية كانت قد أصدرت في 2017 قرارا يقضي بمنع تشغيل المكبرات الخارجية في المساجد وقصرها على الجوامع الكبيرة فقط، بعد خطوات تدريجية اتخذتها في السنوات الماضية وقضت بتخفيض درجة الصوت في تلك المكبرات قبل أن تقرر عدم تشغيلها نهائيا.


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