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أول رد سعودي بشأن تصنيف أمريكا للحرس الثوري بـ"الإرهابي"

عرب وعالم

السعودية
ارشيفية

عمرو محمد

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علقت المملكة العربية السعودية، اليوم، على تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني بالمنظمة الإرهابية.

ورحبت السعودية علي لسان مصدر في وزارة الخارجية السعودية، مؤكدًا أن القرار الأمريكي يعد خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب، مضيفًا أن ذلك القرار "يترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران".

وشدد المصدر في تصريحه لـ"سكاي نيوز" على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً بالتصدي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين.

وكانت واشنطن قد أعلنت، أمس الاثنين، الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات صحفية، أن الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات للدولة الإيرانية.

 وتعد هذه المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت عشرات الكيانات والأشخاص على قوائم سوداء لانتمائهم للحرس الثوري، لكنها لم تدرج القوة بأكملها على تلك القوائم.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أدرجت عام 2007 "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري والمكلف بعملياته الخارجية على قوائمها السوداء "بسبب دعمه للإرهاب"، ووصفته بأنه "ذراع إيران الأساسية لتنفيذ سياستها لدعم الجماعات الإرهابية والمسلحة".


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