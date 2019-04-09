إعدام 3 أشخاص متهمين بقتل قس أمريكي

تسريب فيديو لترامب في حفل سري
الموعد والقنوات الناقلة للقاء ليفربول "صلاح" وبورتو
إمبراطور نيسان يكشف تفاصيل مؤامرة ضده
بالأسماء.. واشنطن تعلن قائمة قتلة "خاشقجي"
دعاة سعوديون: مكبرات الصوت في الصلاة " تشويه للدين"
أول ظهور لـ"كامل الوزير" فى البرلمان
حريق هائل بالقيادة العامة للجيش السودانى
لأول مرة.. اجتماع القيادة العسكرية بدون صورة بوتفليقة
ليفربول "صلاح" في اختبار صعب أمام بورتو البرتغالي الليلة
نوح لـ "نور": عد إلى وطنك.. واعمل بوصية والدك
وكالات- الدويني فولي
ظهر
فجر
04:14
شروق
05:39
12:02
عصر
15:36
مغرب
18:24
عشاء
19:54