إعدام 3 أشخاص متهمين بقتل قس أمريكي

09 أبريل 2019 - 10:34 ص





أصدرت محكمة موريتانية حكما بالإعدام على 3 شباب سلفيين بعد إدانتهم بقتل قس أمريكي في نواكشوط عام 2009.





وجرت جلسة المحاكمة في غياب محامي المتهمين، فيما تقدمت عائلاتهم بطعون في الحكم.





ووجهت للمتهمين الثلاثة تهمة الانتماء لتنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي، فيما يقولون هم إن الشرطة أجبرتهم على التوقيع على محاضر باعترافات غير صحيحة.





وقتل قس أمريكي عام 2009، رميا بالرصاص وسط العاصمة من قبل مجهولين لاذوا بالفرار، وتمكن الأمن الموريتاني لاحقا من القبض على بعض الأشخاص.



