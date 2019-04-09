تطورات جديدة فى علاقة "الخشاب" بـ"أحمد سعد"

09 أبريل 2019 - 10:29 ص

أثارت الفنانة سمية الخشاب والمطرب أحمد سعد، مؤخرًا الجدل على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان انفصالهما.

ويحتفظ "سعد" بمتابعة طليقته "سمية"، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رغم انفصاله عنها رسميًا في مارس الماضي، كما أنه لم يحذف صورهما سويًا منذ زواجهما.

واتخذت "الخشاب" موقفًا مغايرًا لطليقها حيث ألغت متابعته رغم احتفاظها بمتابعة أخيه الفنان عمرو سعد، كما أنها لم تحذف صورها مع طليقها حتى الآن.

يشار إلى أن الفنانة سمية الخشاب انفصلت رسميًا من المطرب أحمد سعد، حضوريًا على يد مأذون، بحي الجمالية بتاريخ 27 مارس 2019، واتجه "سعد" عقب 3 أيام إلى المأذون لإثبات الطلاق رسميا أمام الشهود، ما جعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعلقون بأنها "رسالة غير مباشرة" من "ريم" على الانفصال.

سمية الخشاب أعلنت في أحد البرامج التليفزيونية، إقامتها دعوى طلاق ضد الفنان أحمد سعد قبل شهور، وذلك عقب منشور كتبه "سعد" عبر صفحته على "فيس بوك"، أعلن فيه انفصاله عن "سمية" وتفرغه لرعاية أبنائه، متمنيًا لها التوفيق.