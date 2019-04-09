  • الثلاثاء 09 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:44 ص
بحث متقدم
عشاء سري لترامب

تسريب فيديو لترامب في حفل سري

ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة للقاء ليفربول "صلاح" وبورتو

غصن

إمبراطور نيسان يكشف تفاصيل مؤامرة ضده

خاشقجي

بالأسماء.. واشنطن تعلن قائمة قتلة "خاشقجي"

مكبرات الصوت

دعاة سعوديون: مكبرات الصوت في الصلاة " تشويه للدين"

كامل الوزير

أول ظهور لـ"كامل الوزير" فى البرلمان

حريق الكنيسة

حريق هائل بالقيادة العامة للجيش السودانى

اجتماع بدون صورة بوتفليقة

لأول مرة.. اجتماع القيادة العسكرية بدون صورة بوتفليقة

صلاح

ليفربول "صلاح" في اختبار صعب أمام بورتو البرتغالي الليلة

نور ونوح

نوح لـ "نور": عد إلى وطنك.. واعمل بوصية والدك

رئيس أفريقية النواب يوجه مجموعة مطالب لبرلمان السيراليون

الحياة السياسية

البرلمان
ارشيفية

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

زعيم الأغلبية: الكلمة الأخيرة للشعب صاحب السيادة

#

علي عبد العال يكشف حقيقة تحديد موعد للاستفتاء

#

رئيس البرلمان: منظومة التأمينات الاجتماعية سيتم إصلاحها

#

«عبد العال» يداعب «رئيس الزمالك»:«هتعملنا مشكلة مع الأهلي»

استقبل طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، سيدى محمد تونس، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب السيراليوني الحاكم SLP ،  مساء أمس بمقر اللجنة.

وفي بداية اللقاء رحب النائب طارق رضوان، برئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب السيراليوني الحاكم، وأكد ضرورة دعم العلاقات البرلمانية بين البلدين مع توحيد الموقف والرؤية الأفريقية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ضرورة معرفة التحديات التي تواجه جميع الدول الأفريقية والعمل على حلها.

وأشار إلى ضرورة تكامل موارد كل الدول الأفريقية للنهوض بمستوى معيشة الشعوب الأفريقية، وترأس مصر للاتحاد الأفريقي هو الخطوة الأولى وليست الأخيرة لتحقيق الوحدة الأفريقية، مع ضرورة تحسين العلاقات الثنائية والمتعددة بين الدول الأفريقية، مشيرًا إلى تطلعه لزيارة دولة سيراليون.

وأوضح أن العالم ينظر إلى أفريقيا نظرة اهتمام، حيث توجد ببعض برلمانات الدول لجنة تختص بالشئون الأفريقية مثل العديد من الدول سواء غربية أو عربية.

وفي كلمته عبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب السيراليوني الحاكم SLPP عن سعادته بزيارة البرلمان المصري، وأكد ضرورة تقوية العلاقات الاقتصادية والثقافية بين شعوب الدول الأفريقية، وأن الرئيس المصري يمتلك الرؤية الواضحة لتحقيق الوحدة الأفريقية، مؤكدا أن العلاقات البرلمانية هي بداية إرساء وتقوية العلاقات بين الدول الأفريقية.

وأكد ضرورة أن يتشارك الأفارقة بعضهم البعض ومن الأفضل أن نتطلع إلى التعاون مع مصر وليست الدول الأخرى كالصين، مشيرا إلى أهمية التخلص من عبء الديون التي ترهق ميزانية كل الدول الأفريقية، لافتا إلى أن أفريقيا غنية بمواردها ومن ثم لا بد من إنشاء العلاقات التعاونية التي تجمع شعوب القارة من أجل تحقيق نهضة شعوبها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

تعددت الأسباب و «الإدمان» واح

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» جلسة للبرلمان الجزائري لإعلان "شغور" منصب رئاسة الجمهورية
» 3 شروط لـ"الأوقاف" فى إعلان وظائفها الجديدة
» أول رد سعودي بشأن تصنيف أمريكا للحرس الثوري بـ"الإرهابي"
» أب يغتصب ابنته البالغة من العمر 10 سنوات
» الجولان تتصدر مناقشات قمة "السيسى" و"ترامب"
» بالأرقام.. عائدات وواردات مطار القاهرة خلال "مارس"
» اليوم.. طعن إعدامات ومؤبدات "108 عسكرية"
» فنان شهير: "كت سأترك التمثيل وأهاجر لأمريكا لتعليم أولادى"
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى المنيب
» طقس اليوم لطيف والصغرى تسجل 18 درجة
» القدر ينقذ "عريس" من الموت المحقق ليلة زفافه بالمنيا

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول