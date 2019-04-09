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اليوم.. طعن إعدامات ومؤبدات "108 عسكرية"

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تنظر اليوم الثلاثاء محكمة الطعون العسكرية العليا نظر النقض على الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«108 عسكرية» بالإعدام لـ 14 شخص والمؤبد لـ37 متهمًا، و15 عامًا لـ5 آخرين.

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت حكمها في القضية في 17 ديسمبر الماضي بإعدام 14 متهمًا منهم 10 حضوريًا، وبالمؤبد على 37 آخرين منهم 24 حضوريًا، وسجن خمسة متهمين 15 سنة، فيما برأت اثنين، بخلاف سقوط التهم عن متهم لوفاته في القضية التي تضم 27 واقعة من بينها وقائع قتل وتفجير في الإسكندرية بين عامي 2014 و2015.

والمقضي بحقهم حكم الإعدام هم: "أحمد محمد عبد العال الديب، وعصام محمد محمود عقل، وطاهر أحمد إسماعيل حمروش، ومحمد السيد محمد شحاته أبو كف، وعزام علي شحاتة أحمد عمرو، وبدرالدين محمد محمود الجمل، وسمير محمد بديوي، وأحمد محمد الشربيني، عبد الرحمن محمدعبد الرحمن صالح، ومحمود محمد سالم حفني، ومحمود إسماعيل علي إسماعيل، وخالد حسن حنفي شحاتة، والسيد إبراهيم السيحيمي، وأحمد حسن سعد".

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم: "انضموا إلى جماعة محظورة "جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية" والتى انشئت على خلاف القانون والدستور وكان الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقانون وقلب نظام الحكم، واشتركوا فى اتفاق جنائى بأن إتحدت وانصهرت إرادتهم جميعاَ لإرتكاب جنايات القتل العمد والشروع فى القتل وتخريب واضرام النيران بالممتلكات العامة وحيازة وإحراز مواد متفجرة بأن قاموا بإدارة حركتهم بمحافظة الأسكندرية عن طريق اصدار التكليفات لأعضاء الجماعة وقاموا بدعمها بالأموال والمعلومات وتوفير أماكنهم وعقد اللقاءات من أجل التخطيط لتنفيذ تلك الجرائم وايواء القائمين على تنفيذها لتحقيق اغراضهم".

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين حازوا مفرقعات من غير الحصول على ترخيص، واستعملوا المفرقعات بقصد تخريب المنشآت والمبانى المعدة للصالح العام، وحازوا وأحرزوا أدوات تستخدم فى الاعتداء على أشخاص عبارة عن زجاجات مولوتوف، حازوا وأحرزوا اسلحة مشخشنه وغير مشخشنه.


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