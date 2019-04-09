نوح لـ "نور": عد إلى وطنك.. واعمل بوصية والدك

09 أبريل 2019 - 10:10 ص

قال المحامي والحقوقي مختار نوح إنه يشهد بنزاهة ووطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتب نوح في رده على حسابه في "فيس بوك" على المرشح الرئاسي السابق أيمن نور المتواجد في تركيا: " أنا لا أحب السيسي فقط، ولكني أيضًا أشهد بنزاهته ووطنيته".

وأوضح أن نور عتب عليّ، أن قلت في كلمتي السابقة مباشرة إن الإخوان يتهمونه بالعمالة والتمويل من تركيا، حيث قمت بالرد عليه وعلى عتابه، وإذا لم يقرأ البعض كلمتي ولم يراجع تعليقه عليها فأنا أرد على عتابه الآن والذي بدأه بأن قال لي: "مبروك عليك كامل الأوصاف"، ويقصد الرئيس السيسي، وهو تهكم ولكنه أصاب كبد الحقيقة وليس هناك بشر كامل الأوصاف.

وأكد نوح في رده قائلاً: "ومع ذلك فأنا وبعد تجربتي مع المعارضة حسب وصفهم لأنفسهم، وبالتحديد الذين ذهبوا إلى قطر وإلى تركيا وإلى الكونجرس الأمريكي.. وإلى إنجلترا أو إلي أي دولة أيا كانت عملتها، أستطيع أن أؤكد أن "الثري" الذي يتساقط من حذاء السيسي أشرف عندي وعند المناضلين من كثير من أصحاب البنادق والكلمات والخطب والبكائيات والقنوات المستأجرة".

ووجه نوح سؤالا لأيمن نور قائلاً: الآن اسمح لي أن أسألك يا صديقي أيمن نور.. هذا إذا قررت أن تبقي صديقي بعد كلمتي إليك اسمح لي أن أسالك عن عدد البرامج التي قدمتها في قناتك عن شهداء مصر، فإن لم تجد ولن تجد فاذكر عدد كلمات الرثاء فإن لم تجد ولن تجد فاذكر ترحمك ولو لمرة واحدة علي شهيد قتل برصاص داعش أو الإخوان، فان لم تجد ولن تجد فاذكر عدد الحلقات التي ترحمت أو استنكرت فيها اغتيال الشهيد هشام بركات فإن لم تجد ولن تجد فأرجو تفسير مهاجمتك واستنكارك لإعدام القتلة أو بالأحرى بعض القتلة ووصفهم بالشهداء وتقديم العديد من الحلقات عن القتلة بواسطة من تعرفهم من المذيعين الذين لا يعملون بالصحافة ولا الإعلام.

وتساءل: قناتك تحترف وتتخصص في التشكيك في إنجازات مصر العظيمة.. وهذا حقك في أن تري أو لا تري فكراهيتك للنظام المصري ولأشخاصه وبخاصة السيسي تمنحك هذه الرغبة لكن الرسالة الإعلامية شىء آخر غير الذي تفعله في قناتك".

وقال نوح معاتبا نور: "أقسم بالله إن والدك رحمه الله وهو الوطني الملتزم أوصاني بك أمام الأستاذ أحمد الخواجة رحمه الله، وتنفيذا لوصيته رحمه الله أنصحك يا أستاذ أيمن أن تعود لوطنك وأن تكف عن محاولة إضعافه وأن تعود إلى أرضه وأظنك غير متهم باتهام محدد فتسوية الأمر يسيرة عليك وأنت المخضرم في فن المخاصمة وفي فن المصالحة، بحسب قوله