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الملك فيصل بالزى العسكرى في واشنطن

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نشر حساب "تاريخ آل سعود" السعودي على "تويتر" صورة نادرة للملك فيصل بن عبد العزيز بالزي العسكري وهو في زيارة إلى واشنطن.

وأظهرت الصورة الملك فيصل وهو في زيارة إلى واشنطن، في عام 1943، حيث ترأس أول وفد لبلاده بشكل رسمي.

وقال الحساب: "من نوادر الصور للملك الشهيد فيصل بن عبد العزيز، وهو بالزي العسكري أثناء تفقده لأحدى الآليات العسكرية خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية عام 1362هـ/1943".

وأضاف أن: "ذلك عندما ترأس أول وفد سعودي رسمي يزور أمريكا بأمر من الملك عبد العزيز".

يذكر أن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الثالث والابن الثالث من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته الأميرة طرفة بنت عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ. تولى مقاليد الحكم في 2 نوفمبر 1964 بعد تنحي أخيه غير الشقيق عن الحكم الملك سعود بسبب أمراضه المتعددة.

وقد ولد في  14 أبريل 1906، الرياض، السعودية، واغتيل في  25 مارس 1975.


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