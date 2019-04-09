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رغد صدام

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في ذكرى سقوط بغداد

رغد صدام حسين :لا تحزن إن الله معنا

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رغد صدام
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الاحتلال

سقوط بغداد

رغد صدام

قالت رغد صدام نجلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في ذكرى سقوط بغداد في التاسع من أبريل إن الاحتلال هو من أدخل الطائفية إلى البلاد.

وكتبت على حساب منسوب إليها في تويتر : " في مثل هذا اليوم سقطت كل القيم الإنسانية والأخلاقية واستبيح البلد من أقصاه ألى أقصاه وترملت النساء وقتل الأطفال والشيوخ وهدمت الجوامع

ودخل مفهوم جديد إلى بلدي اسمه (الطائفية).

وأضافت أن هذا المفهوم أدخله المحتل وأعوانه، الذين بات يومهم قريبا بإذن الله "لا تحزن إن الله معنا".."يرونه بعيدا ونراه قريبا" بإذنه تعالى، ويا محلى النصر بعون الله.

يذكر أنه في 9 أبريل من عام 2003  سقط تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس ببغداد، ورفع العلم الأمريكي على حطامه إعلانا للسيطرة الكاملة على العاصمة العراقية بعد اختفاء قوات الجيش العراقي الذي تخلى عن مقاومة القوات الأمريكية.

 ورغم مرور 16 عاما على سقوط نظام صدام حسين، فإن الوضع في العراق لم يصبح أفضل بكثير مما كان في عهده.


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