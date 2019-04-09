» القدر ينقذ عريس من الموت المحقق ليلة زفافه بالمنيا

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أحمد الشربينى

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المنيا

وفاة علريس

حوادث عريس

أصيب عريس واثنان آخران بمركز المنيا، بجروح سطحية إثر سقوط سيراته فى مصرف صحى أثناء ذهابه إلى عروسه، وتم نقلهم للمستشفى العام على الفور لتلقي العلاج.

وكان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء مجدي سالم، مدير المباحث، بسقوط سيارة بمصرف صحي بمركز المنيا.

وانتقل العقيد رأفت الحلواني، مأمور مركز المنيا، والرائد خالد موسى، والمقدم أحمد يسري، رئيس مباحث المركز، لفحص البلاغ، حيث تبين سقوط سيارة ملاكي كان يستقلها 3 أشخاص، بينهم عريس كان في طريقه لحفل زفافه، إلا أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق، وسقطت السيارة في مصرف صحي، وأصيبوا جميعًا بالاختناق.

وتمكنت أجهزة الأمن من إنقاذهم ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.


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