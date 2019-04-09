ليفربول "صلاح" في اختبار صعب أمام بورتو البرتغالي الليلة

09 أبريل 2019 - 09:17 ص

تنطلق في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء مباراة فريق ليفربول الانجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر، أمام نظيره بورتو البرتغالي علي ملعب "آنفيلد" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وحجز ليفربول مقعده فى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب على بايرن ميونخ الألمانى بنتيجة 3 – 1 ضمن منافسات دور الـ 16، بينما تأهل بورتو للدور ذاته بعد فوزه على روما الإيطالى بنتيجة 4/3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

ويلتقى ليفربول نظيره بورتو فى مسابقة دورى أبطال أوروبا للعام الثانى على التوالى، بعدما سبق وأن التقيا فى دور الـ 16 بالنسخة الماضية من منافسات البطولة.

وحقق فريق ليفربول فوزاً كاسحاً على مضيفه بورتو البرتغالى بخمسة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "الدراجاو"، فى ذهاب دور الـ16، وجاءت خماسية ليفربول عن طريق نجومه الثلاثة محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، وساديو مانى الذى سجل 3 أهداف "هاتريك"، فى الدقائق 25، 29، 53، 70 و 85 من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب التى أقيمت على ملعب "أنفيلد" انتهت بالتعادل السلبى ليحجز ليفربول مقعده فى الدور ربع النهائى بالنسخة الماضية من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

ويطمح محمد صلاح ورفاقه لاستغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من آماله فى الصعود للدور نصف النهائى قبل خوض مباراة الإياب فى ملعب "الدراجاو"، أما بورتو الذى ينافس بنفيكا على صدارة الدورى البرتغالى فيسعى لتفجير المفاجأة ومخالفة التوقعات التى تنظر له على أنه الأضعف فى هذا الدور، والثأر من نظيره الإنجليزى الذى أطاح به من ثمن النهائى الموسم الماضي.

وينتظر عشاق ليفربول تألق محمد صلاح فى مباراة اليوم، بعدما سجل هدفاً رائعاً كان نقطة التحول فى مباراة ساوثهامبتون الماضية، وهو الهدف الذى أنهى به صيامه عن التهديف لثمانى مباريات فى مختلف المسابقات، منها ست مباريات متتالية فى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وأعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" تعيين طاقم تحكيم إسبانى بقيادة أنطونيو لاهوز لإدارة مباراة ليفربول وبورتو، بمعاونة باو سيبريان وروبرتو ديل بالومار، وسيتولى خيسوس خيل مانزانو مسؤولية تقنية التحكيم عن طريق الفيديو "VAR".