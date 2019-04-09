مفاجأة عن انتقال نجم آخر غير عبدالله السعيد من الأهلي للزمالك

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طارق يحيي

عبدالله السعيد

كشف طارق يحيى - نجم الزمالك السابق - أنه كان شاهدًا على مفاوضات فريقه مع نجم الأهلي السابق عبدالله السعيد.

وأضاف في لقاء مع برنامج "نمبر ون" : "أحمد فتحي كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للزمالك .. وفي يوم توقيع عبدالله السعيد قام فتحي بالاتصال به أثناء استلام الأموال ، وأبلغه (السعيد) أنه حصل على 40 مليون جنيه بالفعل وهي النقطة التي أراد أحمد فتحي أن يتأكد منها".

وتابع: "تم تحضير الأمر لكي يتم التوقيع مع فتحي لول تدخل المستشار تركي آل الشيخ وما تبعه من الإبقاء على فتحي والسعيد في الأهلي".

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