القيعي يفجر مفاجأة: لاعبو الأهلي تم تخديرهم في مباراة صنداونز

أحمد عادل شعبان
عبر المهندس عدلي القيعي - مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي - عن حزنه الشديد لخسارة الفريق من صنداونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة.
وقال "القيعي" في لقاء مع قناة النادي الرسمية: "الخسارة ليست فنية ، لكن الإجهاد وتغيير الساعة البيولجية للمباريات تسببت في الأزمة".
وأضاف: "لاعبو الأهلي لعبوا المباراة تحت تأثير التخدير ، وما أقصده هنا التخدير المعنوي بعد الفوز الخادع في مباراة الاتحاد السكندري ، ثم تصريحات مدرب صنداونز التي حاول فيه إبداء خوفه من الأهلي ومن هنا تم تخدير الجميع".
واستدرك: "مستاء من الحرب الإعلامية التي واجهناها في مصر بعد الخسارة وكأن الأهلي ليس فريقا مصريا".
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