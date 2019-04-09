القيعي يفجر مفاجأة: لاعبو الأهلي تم تخديرهم في مباراة صنداونز

09 أبريل 2019 - 05:34 ص

عبر المهندس عدلي القيعي - مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي - عن حزنه الشديد لخسارة الفريق من صنداونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة.



وقال "القيعي" في لقاء مع قناة النادي الرسمية: "الخسارة ليست فنية ، لكن الإجهاد وتغيير الساعة البيولجية للمباريات تسببت في الأزمة".



وأضاف: "لاعبو الأهلي لعبوا المباراة تحت تأثير التخدير ، وما أقصده هنا التخدير المعنوي بعد الفوز الخادع في مباراة الاتحاد السكندري ، ثم تصريحات مدرب صنداونز التي حاول فيه إبداء خوفه من الأهلي ومن هنا تم تخدير الجميع".



واستدرك: "مستاء من الحرب الإعلامية التي واجهناها في مصر بعد الخسارة وكأن الأهلي ليس فريقا مصريا".



